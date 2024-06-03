Сборная Германии сыграла вничью с Украиной в товарищеском матче

Сегодня, 3 июня 2024 года, состоялся товарищеский матч между сборной Германии и национальной командой Украины. Встреча прошла на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Вальтером Альтманом из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом (0:0).

Отметим, что сборные Германии и Украины выступят на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Немцы сыграют в группе A с Шотландией, Швейцарией и Венгрией. Украинцы в группе E сыграют с Бельгией, Словакией и Румынией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.