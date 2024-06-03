Газзаев прокомментировал назначение Черчесова в сборную Казахстана

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Станислава Черчесова в национальную команду Казахстана.

«Я уже поздравил Станислава Саламовича и пожелал ему удачи. У него есть большой опыт работы в сборной России. Поэтому будем надеяться, что под его руководством сборная Казахстана покажет хорошие результаты», — приводит слова Газзаева «РИА Новости».

Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила о назначении 60-летнего Черчесова. Специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года, а на Евро-2020 заняла последнее место в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.