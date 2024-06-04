Стало известно, кто признан лучшим игроком ЦСКА в мае

Узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом московского ЦСКА в мае. Об этом сообщает пресс‑служба армейцев.

В прошлом месяце 20‑летний футболист сыграл шесть матчей за армейцев во всех турнирах, забил один мяч и сделал три голевые передачи.

ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны стал «Зенит», серебро завоевал «Краснодар», а бронзу — московское «Динамо».

Напомним, в минувшем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и 11 ассистами. Игрок перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Пахтакора». Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.