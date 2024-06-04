Игрок «Лиона» Ляказетт может перейти в клуб Саудовской Аравии — источник

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может перейти в «Аль-Кадисию», сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, после повышения в саудовскую Про-Лигу клуб начал искать варианты для усиления. Делегация «Аль-Кадисии» сейчас находится в Лионе и надеется договориться о переходе на этой неделе. Пока чётких договорённостей нет, но 33-летний француз предварительно согласовал условия контракта.

В этом сезоне Александр Ляказетт сыграл за «Лион» 35 матчей во всех турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.