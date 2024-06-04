Данил Круговой выступил с обращением к «Зениту» и болельщикам клуба

Крайний защитник Данил Круговой обратился к «Зениту» и болельщикам команды со словами признательности после своего ухода из клуба по истечении срока действия контракта.

«Доброй ночи, Петербург. 19 лет за стрелку на груди. Большой путь, который сложно описать в одном посте. После возвращения в Петербург прошло 5 лет, много событий произошло за это время. Рад был быть частью большого проекта, нацеленного на результат, за это время я приобрел бесценный опыт, с которым пора двигаться дальше.

Спасибо большое абсолютно каждому, с кем делил раздевалку — моим партнерам по команде, персоналу, работникам офиса, стадиона, руководству клуба. Спасибо за веру в меня и мои силы, но это футбол. Цикл завершился. Отдельно благодарю «Вираж», спасибо за понимание. Кузмичам отдельный привет. Пришло время прощаться Петербург, до встречи на зеленом газоне! Ваш круг!», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА. Соглашение футболиста с армейцами начинает действовать летом после истечения трудового договора Данила с «Зенитом».