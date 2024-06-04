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Никита Медведев: уровень РПЛ повышается, много команд приблизилось к «Зениту»

Никита Медведев: уровень РПЛ повышается, много команд приблизилось к «Зениту»
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что уровень чемпионата России повышается.

«Борьба в конце чемпионата означает то, что в РПЛ падает уровень? Это означает, что уровень наоборот повышается, много команд приблизилось к «Зениту». В прошлые несколько лет петербуржцы были на две или, может, три головы сильнее остальных. Если в этом году была такая борьба, значит, чемпионат стал сильнее», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», также набравшее 56 очков. «Ростов» занял седьмое место, набрав 43 очка.

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