Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой — о требле «Зенита»: было очень сложно

Андрей Мостовой — о требле «Зенита»: было очень сложно
Комментарии

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением об игре команды в завершившемся сезоне.

«Все равно всё было очень сложно. Не могу сказать, что кто-то был прямо явный лидер, всё решилось на последнем отрезке. В этом году мы всё выиграли, а до этого у нас было огромное преимущество, а Кубок не дожимали. А для меня это вообще первый Кубок», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит», завоевав Кубок страны, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, команда Сергея Семака выиграла Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.

Материалы по теме
Кто ещё делал «золотой» дубль в России, кроме «Зенита»? Семак уже догнал Романцева
Кто ещё делал «золотой» дубль в России, кроме «Зенита»? Семак уже догнал Романцева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android