Андрей Мостовой — о требле «Зенита»: было очень сложно

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением об игре команды в завершившемся сезоне.

«Все равно всё было очень сложно. Не могу сказать, что кто-то был прямо явный лидер, всё решилось на последнем отрезке. В этом году мы всё выиграли, а до этого у нас было огромное преимущество, а Кубок не дожимали. А для меня это вообще первый Кубок», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит», завоевав Кубок страны, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, команда Сергея Семака выиграла Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.