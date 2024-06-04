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Арда Туран заявил о своей цели выиграть Лигу чемпионов, возглавив «Атлетико»

Арда Туран заявил о своей цели выиграть Лигу чемпионов, возглавив «Атлетико»
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Бывший полузащитник мадридского «Атлетико», ныне являющийся главным тренером турецкого «Эюпспора», Арда Туран рассказал, какие личные задачи он ставит перед собой на тренерском поприще.

«Одной из моих главных целей в качестве тренера является выиграть Лигу чемпионов во главе «Атлетико». Но надо признать, для этого ещё слишком рано», — приводит слова Турана Fanatik в соцсети X (ранее Twitter).

За «Атлетико» Арда Туран выступал с 2011 по 2015 год. Футболист завершил игровую карьеру летом 2022 года. Последней его командой был «Галатасарай».

Весной 2023 года 37-летний Туран начал тренерскую карьеру, возглавив клуб турецкой Первой лиги «Эюпспор». Под его руководством команда добилась выхода в турецкую Суперлигу, заняв первое место во втором по значимости дивизионе страны.

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