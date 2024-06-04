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Игрок «Торино» Буонджорно может перейти в «Торино» — Николо Скира

Игрок «Торино» Буонджорно может перейти в «Торино» — Николо Скира
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24-летний центральный защитник «Торино» Алессандро Буонджорно может стать игроком «Торино», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Антонио Конте, который вскоре должен стать главным тренером неаполитанцев, лично заинтересован в трансфере игрока и считает его самым подходящим вариантом на усиление позиции. Клуб уже начал переговоры с агентом итальянца, туринцы требуют за игрока € 40 млн.

Буонджорно выступает за «Торино» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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