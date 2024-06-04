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В ЦСКА обратились к Владимиру Федотову после его увольнения из клуба

В ЦСКА обратились к Владимиру Федотову после его увольнения из клуба
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Пресс-служба московского ЦСКА обратилась к бывшему наставнику красно-синих Владимиру Федотову после его увольнения из клуба.

«Спасибо за всё!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Ранее Федотов возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

Сообщалось, что красно-синих возглавит экс-тренер московского «Локомотива» Марко Николич, который расторг свой контракт с эмиратским клубом «Шабаб Аль-Ахли».

Напомним, московский ЦСКА завершил сезон-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков по итогам 30 туров.

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