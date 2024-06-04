В ЦСКА обратились к Владимиру Федотову после его увольнения из клуба

Пресс-служба московского ЦСКА обратилась к бывшему наставнику красно-синих Владимиру Федотову после его увольнения из клуба.
«Спасибо за всё!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Ранее Федотов возглавлял «Сочи» и «Оренбург».
Сообщалось, что красно-синих возглавит экс-тренер московского «Локомотива» Марко Николич, который расторг свой контракт с эмиратским клубом «Шабаб Аль-Ахли».
Напомним, московский ЦСКА завершил сезон-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков по итогам 30 туров.