Три человека, выбежавшие на поле во время финала Лиги чемпионов, предстанут перед судом

Трём людям были предъявлены обвинения в причастности к вторжению на поле во время финала Лиги чемпионов на «Уэмбли», сообщает The Athletic.

Полиция Лондона сообщила, что все трое предстанут перед судом 24 июня и 10 июля. Одному из мужчин 29 лет, другому — 28, третьему — 16.

Напомним, в самом начале финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0) на поле появились несколько фанатов, которые пытались сделать фото с игроками и просто бегали от стюардов.

«Реал» в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее «сливочные» становились обладателями этого трофея в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.