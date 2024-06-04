Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к французскому форварду Килиану Мбаппе после его перехода из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

«Буду рад видеть, как ты зажигаешь на «Сантьяго Бернабеу»… Вперёд, Мадрид!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

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3 июня 2024 года мадридский «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.