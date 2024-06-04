Андрей Мостовой: матч с «Балтикой» — показатель того, как складывался для нас этот сезон

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий по поводу игры с «Балтикой» в финале Кубка России (2:1).

«Почему всё так тяжело сложилось в игре с «Балтикой»? Думаю, это показатель всего нашего сезона — как он для нас складывался. Я имею в виду ненужные потери очков в чемпионате. Сегодня пропущенный ненужный гол. И потом мы включаем морально-волевые на максимум и вытаскиваем игру.

Всё ли по делу в этой игре? Да. У нас было очень много моментов, а «Балтика» рано села в оборону», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит», завоевав Кубок страны, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, команда Сергея Семака выиграла Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.