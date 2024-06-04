Никита Медведев оценил своё выступление в сезоне-2023/24

Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал, как он оценивает своё выступление в сезоне-2023/24.

«Хорошо. Провел его после тяжелейшей травмы. Я не знаю ни одного игрока, как минимум в РПЛ, у кого бы была такая проблема. Очень тяжелая травма, после которой восстанавливаются почти год. Очень рад, что остался в футболе. Получилось вернуться, сыграл достаточное количество матчей. Считаю, что сыграл их хорошо. Для себя оцениваю положительно», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Никите Медведеву 29 лет. Он является игроком ростовчан с июля 2016 года. Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до лета текущего года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 15 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 17 забитых мячей. В трёх играх Никита не пропустил ни одного гола. В последнее время Медведев стал получать больше игрового времени.