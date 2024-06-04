Мбаппе определился с игровым номером в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе определился с игровым номером в новой команде.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, игрок будет выступать в Мадриде под девятым номером. Отмечается, что Мбаппе не обращался с просьбой к «Реалу» предоставить ему десятый номер на предстоящий сезон. Килиан уважает полузащитника и легенду клуба Луку Модрича, который продлил свой контракт на следующий сезон.

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3 июня 2024 года мадридский «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.