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Антонио Конте выбрал звёздного новичка для «Наполи»

Антонио Конте выбрал звёздного новичка для «Наполи»
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Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, в минувшем сезоне выступавший в составе «Ромы», может перейти в «Наполи».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лукаку является приоритетной целью «Наполи» на летнее трансферное окно. Отмечается, что будущий наставник неаполитанской команды Антонио Конте уже связался с бельгийцем для обсуждения возможного сотрудничества. Лукаку должен будет заменить нигерийца Виктора Осимхена, который с большей долей вероятности покинет Неаполь.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения.

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