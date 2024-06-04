Неймар ответил на вопрос о возможном возвращении в «Сантос» в летнее трансферное окно

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос о возможном возвращении в бразильский «Сантос» в летнее трансферное окно.

«Никаких шансов. Это чушь. У меня остаётся ещё год по контракту с «Аль-Хилялем». Я поддерживаю «Сантос», планирую однажды вернуться, но сейчас полностью сосредоточен на своём нынешнем клубе. Надеюсь провести отличный сезон после травмы», – приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, с октября минувшего года Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Ранее в СМИ появлялась информация, что процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается.

Бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.