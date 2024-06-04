Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Константин Зырянов назвал три своих главных футбольных качества.

«Первое — работоспособность, второе — интеллект [футбольный], третье — терпение. Нужно было перебарывать себя, когда ты попадал на скамейку запасных. Надо было доказывать, что достоин места в составе. 2007 год стал самым удачным для меня. В составе «Зенита» я стал чемпионом России», — сказал Зырянов в эфире программы «Человек из футбола».

Напомним, с 2007 по 2017 год Зырянов выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Также экс-футболист выступал за «Торпедо» и «Амкар» Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».