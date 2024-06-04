Макрон обратился к футболистам сборной Франции в преддверии Евро-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к футболистам национальной команды перед чемпинатом Европы 2024 года.

«Cейчас самое подходящее время [выиграть трофей], даже если это будет сложный турнир. В нём примут участие игроки, которых вы хорошо знаете, с которыми вы встречались на лучших соревнованиях и которые не собираются ничего упускать.

Проявите себя так же, как и в другие важные моменты – будьте едиными, держитесь вместе. Так заставьте нас мечтать с 14 июня. И увидимся 14 июля. Я знаю это! Я верю в это!» –приводит слова Макрона RMC Sport.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.