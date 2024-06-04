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Саутгейт – о матче с Боснией: это была возможность понаблюдать за некоторыми комбинациями

Саутгейт – о матче с Боснией: это была возможность понаблюдать за некоторыми комбинациями
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Главный тренер Сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины.

Вчера, 3 июня, англичане обыграли боснийцев со счётом 3:0. Голами отметились Коул Палмер, Тренд Александер-Арнольд и Гарри Кейн.

«Это была возможность понаблюдать за некоторыми комбинациями, увидеть игроков на разных позициях», — приводит слова Саутгейта официальный канал сборной Англии в соцсети Х (ранее твиттер). ⠀

Следующий матч Англия сыграет со сборной Исландии. Встреча состоится 7 июня на стадионе «Уэмбли» в 21:45 по мск.

На чемпионате Европы, который стартует 14 июня в Германии, сборная Англии сыграет в группе С со Словенией, Данией и Сербией.

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