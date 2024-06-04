Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Лунёв с «Карабахом» стал обладателем Кубка Азербайджана, обыграв в финале «Зирю»

Андрей Лунёв с «Карабахом» стал обладателем Кубка Азербайджана, обыграв в финале «Зирю»
Комментарии

2 июня «Карабах» обыграл «Зирю» в финале Кубка Азербайджана. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, российский голкипер Андрей Лунёв выиграл второй трофей за первый сезон в Азербайджане.

Ранее 32-летний вратарь взял с «Карабах» чемпионат страны, набрал 83 очка. Второе место заняла «Зиря» (58 очков), замыкает тройку «Сабах» (58 очков).

В нынешнем сезоне Лунёв провёл 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча.

Лунёв перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 1 млн.

Материалы по теме
Лунёв: «Спартак»? Это какие-то непонятные слухи, я их не комментирую

Как сыграли российские легионеры в топ-10 лигах Европы в прошедшем туре?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android