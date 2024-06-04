Андрей Лунёв с «Карабахом» стал обладателем Кубка Азербайджана, обыграв в финале «Зирю»

2 июня «Карабах» обыграл «Зирю» в финале Кубка Азербайджана. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, российский голкипер Андрей Лунёв выиграл второй трофей за первый сезон в Азербайджане.

Ранее 32-летний вратарь взял с «Карабах» чемпионат страны, набрал 83 очка. Второе место заняла «Зиря» (58 очков), замыкает тройку «Сабах» (58 очков).

В нынешнем сезоне Лунёв провёл 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча.

Лунёв перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 1 млн.

Как сыграли российские легионеры в топ-10 лигах Европы в прошедшем туре?