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Игроки Бундеслиги выбрали лучшего футболиста чемпионата прошедшего сезона

Игроки Бундеслиги выбрали лучшего футболиста чемпионата прошедшего сезона
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Немецкий журнал Kicker провел опрос среди игроков Бундеслиги по поводу лучшего игрока по итогам сезона.

В опросе приняли участие 227 игроков Бундеслиги. Победителем стал Флориан Вирц из «Байера» – 51.1%.

На счету Вирца в этом сезоне в Бундеслиге 11 голов и 11 ассистов в 32 матчах. В топ-3 попали двое других игроков «Байера» – Гранит Джака и Алекс Гримальдо.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Напомним, «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном».

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