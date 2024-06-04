Каррагер считает, что уход Клоппа не сравним с уходами Венгера и Фергюсона

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне телевизионный эксперт Джейми Каррагер считает, что мерсисайдцы с уходом Юргена Клоппа не станут выступать хуже.

«Я не думаю, что это произойдёт. «Манчестер Юнайтед» опустился с первого места на седьмое, когда ушёл Алекс Фергюсон. «Ливерпуль» только финишировал на 3-й позиции, поэтому я не думаю, что мы опустимся на 10-е место.

Я ожидаю, что мы будем конкурентоспособны, если у нас будет хорошее летнее трансферное окно. У нас есть люди за кулисами. Я не думаю, что у «Манчестер Юнайтед» была такая структура, когда Фергюсон ушёл. Так же всё было и с Венгером. Они были футбольными менеджерами прошлой формации, руководившими всем. Те времена прошли.

Причина, почему те времена прошли – когда такая фигура или любой менеджер идёт дальше, вам приходится начинать всё сначала. Я не думаю, что любой менеджер желает этого. Я думаю, что тот факт, что Арне Слот будет главным тренером, а не менеджером, достаточно показателен.

Я не вижу причин, чтобы «Ливерпуль» так сильно упал, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Возможно, будет падение, потому что Юрген Клопп – отличный тренер, но я всё равно ожидаю, что «Ливерпуль» будет бороться за все награды, включая Лигу чемпионов», — приводит слова Каррагера Metro.

Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» после завершения сезона-2023/24. В следующем сезоне главным тренером «мерсисайдцев» будет Арне Слот, ранее тренировавший «Фейеноорд».

оп-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас