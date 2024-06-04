Гвардиоле нравится беспорядок в других клубах — Жозе Моуринью

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мыслями о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

«Клуб имеет небольшое улучшение, но в основном — всё тоже самое. Я думаю, что Пепу Гвардиоле сейчас нравится беспорядок в других клубах», — приводит слова Моуринью TNT Sports.

61-летний португалец возглавлял «манкунианцев» с июля 2016 по декабрь 2018 года. Вместе с клубом Моуринью выиграл в сезоне-16/17 Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии.

Последним местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

По итогам чемпионата Турции сезона-2023/2024 «Фенербахче» занял второе место с 98 очками, отстав от выигравшего турнир «Галатасарая» на три очка.

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