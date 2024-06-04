Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью отреагировал на результаты выступлений «Тоттенхема» и «Челси»

Моуринью отреагировал на результаты выступлений «Тоттенхема» и «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью сравнил «Тоттенхэм» и «Челси».

«Относительно «Тоттенхэма» есть мнение. Это «Тоттенхэм» – они всегда борются за четвёртое место, для них хорошо быть на четвёртой, пятой, шестой позициях, играть в Лиге Европы. Они могут её выиграть.

Клуб выглядит стабильно, они вкладывают деньги, это отличный клуб с великолепной инфраструктурой, прекрасным стадионом. Это чувствуется. «Челси»… Я не знаю», – приводит слова Моуринью Metro.

«Тоттенхем» по итогам завершившегося сезона АПЛ занял в турнирной таблице пятое место, записав в свой актив 66 очков. «Челси», в свою очередь, расположился на шестом месте, у них 63 очка.

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона

Материалы по теме
Гвардиоле нравится беспорядок в других клубах — Жозе Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android