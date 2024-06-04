Моуринью отреагировал на результаты выступлений «Тоттенхема» и «Челси»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью сравнил «Тоттенхэм» и «Челси».

«Относительно «Тоттенхэма» есть мнение. Это «Тоттенхэм» – они всегда борются за четвёртое место, для них хорошо быть на четвёртой, пятой, шестой позициях, играть в Лиге Европы. Они могут её выиграть.

Клуб выглядит стабильно, они вкладывают деньги, это отличный клуб с великолепной инфраструктурой, прекрасным стадионом. Это чувствуется. «Челси»… Я не знаю», – приводит слова Моуринью Metro.

«Тоттенхем» по итогам завершившегося сезона АПЛ занял в турнирной таблице пятое место, записав в свой актив 66 очков. «Челси», в свою очередь, расположился на шестом месте, у них 63 очка.

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