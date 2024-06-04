Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Реала» Марсело двумя словами отреагировал на приход Мбаппе в клуб

Легенда «Реала» Марсело двумя словами отреагировал на приход Мбаппе в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Реала» Марсело отреагировал на переход Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«16-й приближается…» — написал Марсело в комментариях к посту с объявлением о трансфере француза. Вероятно, Марсело имел ввиду 16-й титул Лиги чемпионов.

Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

3 июня 2024 года мадридский «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе. Сообщалось, что француз будет выступать в клубе под девятым номером.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо

Материалы по теме
Респект, Килиан Мбаппе
Респект, Килиан Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android