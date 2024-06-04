Каррагер — об Анчелотти: он особенный человек и просто легендарная фигура в футболе

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренере мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

1 июня итальянец вместе с командой стал обладателем трофея Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» (Дортмунд) со счётом 2:0.

«Он особенный человек. Думаю, он первый, кто семь раз выиграл Лигу чемпионов как тренер и футболист. Это ничем не перекрыть. Он просто легендарная фигура в футболе.

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Несколько лет назад люди его списали, и было ощущение, что ему уже не вернуться на топ-уровень. Но каким-то образом он вернулся в «Реал» после «Эвертона».

Я уже говорил об этом: там есть два парня, Зинедин Зидан и Карло Анчелотти. Мы не восторгаемся тем, какие они тактики, как в случае с Клоппом и Гвардиолой. Но они идеальные тренеры для «Реала». И они должны быть именно такими тренерами, какими являются, вот почему они настолько успешны.

У них лучшие футболисты – просто ставь их на правильные позиции, не нужно давать им слишком много информации. Нужны просто стиль или стратегия. Вот каким образом работает эта команда. Просто делай так, чтобы игроки оставались довольными», – приводит слова Каррагера CBS Sports.

Анчелотти возглавил «Реал» в июле 2021 года. Контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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