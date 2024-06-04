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Стала известна главная трансферная цель «Барселоны» этим летом

Стала известна главная трансферная цель «Барселоны» этим летом
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«Барселона» хочет подписать вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса, сообщает Sport.es.

По информации источника, 21-летний футболист является приоритетной трансферной целью каталонского клуба. Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с агентом игрока и сказал, что «сделает всё возможное», чтобы осуществить сделку.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Руководство клуба готово предложить более крупную сумму за Уильямса, чем та, которая прописана в отступных, чтобы «Атлетик» согласился разделить её на несколько траншей. Если же эта схема не устроит басков, то каталонцы попытаются в течение лета подписать игрока, рассчитавшись за его переход одним платежом.

В нынешнем сезоне Уильямс сыграл 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач.

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