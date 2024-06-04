«Жду встречи на Евро». Роналду опубликовал фото с голым торсом на пляже

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился фотографией с отдыха в своих социальных сетях.
Фото: Соц. сети Криштиану Роналду
«Жду встречи на Евро», — подписал фотографию Роналду.
Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В завершившемся сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. 39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на чемпионат Европы — 2024.
Напомним, чемпионат Европы стартует 14 июня. Португалия в рамках группового этапа сыграет со сборными Чехии, Грузии и Турции.
Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу