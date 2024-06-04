Главная трансферная цель «Барселоны», Зверев — в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Главное к утру
Стала известна главная трансферная цель «Барселоны» этим летом, Александр Зверев обыграл Хольгера Руне (4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2) и вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в мадридский клуб. Главное к утру. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Стала известна главная трансферная цель «Барселоны» этим летом.
- Зверев в пяти сетах обыграл Руне и стал последним четвертьфиналистом «Ролан Гаррос».
- Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал».
- Антонио Конте выбрал звёздного новичка для «Наполи».
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