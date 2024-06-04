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Главная трансферная цель «Барселоны», Зверев — в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Главное к утру

Стала известна главная трансферная цель «Барселоны» этим летом, Александр Зверев обыграл Хольгера Руне (4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2) и вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в мадридский клуб. Главное к утру. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».