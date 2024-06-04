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4 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Ролан Гаррос

Главная трансферная цель «Барселоны», Зверев — в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Главное к утру
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Стала известна главная трансферная цель «Барселоны» этим летом, Александр Зверев обыграл Хольгера Руне (4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2) и вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в мадридский клуб. Главное к утру. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Стала известна главная трансферная цель «Барселоны» этим летом.
  2. Зверев в пяти сетах обыграл Руне и стал последним четвертьфиналистом «Ролан Гаррос».
  3. Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал».
  4. Антонио Конте выбрал звёздного новичка для «Наполи».
  5. Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов в турнирах «Большого шлема».
  6. Андреева стала второй по молодости теннисисткой, вышедшей в 1/4 финала «РГ» в XXI веке.
  7. Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Джоковичем.
  8. «Ювентус» расторг контракт с Аллегри спустя полмесяца после его увольнения.
  9. Фанаты ЦСКА опубликовали пост в связи с уходом Владимира Федотова из клуба.
  10. Джокович впервые провёл на корте более 13 часов в четырёх стартовых играх турнира «БШ».
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