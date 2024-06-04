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Женская сборная России проиграла сборной Уругвая во втором товарищеском матче

Женская сборная России проиграла сборной Уругвая во втором товарищеском матче
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Сегодня, 4 июня, женская сборная России проиграла сборной Уругвая в товарищеском матче. Встреча в Монтевидео завершилась со счётом 1:2.

Сборная России открыла счёт на 10-й минуте, ворота Уругвая поразила полузащитница Ксения Долгова. В ответ южноамериканская сборная ответила двумя мячами: на 27-й минуте забила Гонсалес, а на 48-й минуте — Акиньо.

Первый матч между командами завершился вничью — 1:1. Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда играла только в товарищеских матчах. В апреле женская сборная встречалась с Эквадором и дважды одержала победу – 4:0 и 3:2.

Сборная Уругвая занимает 69-е место в рейтинге ФИФА. Команду с 2017 года возглавляет 70-летний уругвайский специалист Ариэль Лонго.

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