Энцо Фернандес не поедет на Олимпийские игры — 2024, его не отпустило руководство «Челси»

«Челси» запретил полузащитнику Энцо Фернандесу ехать на Олимпиаду со сборной Аргентины, сообщает журналист Гастона Эдула в своей соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 23-летний футболист очень хотел оказаться на турнире в Париже и несколько раз разговаривал с руководством на эту тему, но его не отпустили. По итогу Фернандес не вошел в число игроков, приглашённых в сборную.

Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 121 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2032 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 75 млн.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 40 матчей, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

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