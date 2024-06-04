«Добро пожаловать в лучший клуб мира». Касильяс отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс отреагировал на переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Вчера, 3 июня, «Королевский клуб» официально объявил о переходе 25-летнего футболиста.

«Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе. Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к своему счастью никогда не поздно. С тобой начинается путешествие к 16-му кубку», — написал Касильяс в своих соцсетях.

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Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

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