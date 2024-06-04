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Неймар считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч» в 2024 году

Неймар считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч» в 2024 году
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос, считает ли вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора главным претендентом на «Золотой мяч».

«Конечно, «Золотой мяч» — его. Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».

Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча, один из которых в финале Лиги чемпионов, и отдал 11 голевых передач. Вместе с «Реалом» бразилец выиграл чемпионат Испании и ЛЧ. Также Винисиус был признан лучшим игроком главного еврокубка.

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