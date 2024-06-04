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Игрок «Тоттенхэма» Биссума потерял около € 293 тыс. из-за ограбления

Игрок «Тоттенхэма» Биссума потерял около € 293 тыс. из-за ограбления
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Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума был ограблен во время своего нахождения во Франции. Малийский футболист подвергся воздействию слезоточивого газа, также у него украли часы, стоимость которых превышает € 293 тыс. (около 28,7 млн рублей).

«Мы знаем о произошедшем инциденте и продолжим проверять благополучие Ива и его семьи», — приводит слова пресс-службы «Тоттенхэма» Evening Standard.

Cообщается, что слезоточивый газ был распылён в лицо Биссума, после чего злоумышленники сумели сорвать с его запястья часы. Полузащитник рассказал, что пытался скрыться в ближайшем отеле, однако его двери были закрыты. Полиция начала расследование произошедшего на побережье французских Канн.

Вот, кто ещё подвергался ограблению среди футболистов (данные на 2023 год):

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