Радимов: ЦСКА нужно качественно усилить состав, чтобы бороться с лидерами РПЛ

Бывший российский футболист Владислав Радимов полагает, что ЦСКА необходимо качественно усилить состав, чтобы бороться с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо» и «Краснодаром».

«Чтобы бороться с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо» и «Краснодаром», ЦСКА, как мне кажется, нужно качественное усиление состава. И я говорю не о стартовом составе, а о скамейке», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.