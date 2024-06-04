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Радимов: ЦСКА нужно качественно усилить состав, чтобы бороться с лидерами РПЛ

Радимов: ЦСКА нужно качественно усилить состав, чтобы бороться с лидерами РПЛ
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Бывший российский футболист Владислав Радимов полагает, что ЦСКА необходимо качественно усилить состав, чтобы бороться с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо» и «Краснодаром».

«Чтобы бороться с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо» и «Краснодаром», ЦСКА, как мне кажется, нужно качественное усиление состава. И я говорю не о стартовом составе, а о скамейке», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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