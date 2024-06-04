Остойич: хочу помогать «Балтике» вне зависимости от того, где она выступает

Защитник калининградской «Балтики» Иван Остойич рассказал о состоянии команды после вылета в Мелбет Первую лигу и поражения в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2), а также заявил, что готов остаться в клубе, несмотря на вылет.

«Состояние у команды ужасное. Но сейчас надо отдохнуть, забыть, что происходило, и начать всё по новой. Это жизнь, иногда получается, иногда нет, надо быстро адаптироваться. Я хочу помогать клубу вне зависимости от того, где он выступает. Навсегда с «Балтикой», — приводит слова Остойича «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков за 30 матчей. Следующий сезон калининградцы проведут в Мелбет Первой лиге.