Игрок «Ростова» Вахания: будет очень круто, если Сафонов перейдёт в «ПСЖ»

Защитник «Ростова» Илья Вахания отреагировал на новости о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Сафонов ничего не говорил о переходе в «ПСЖ». Если это произойдёт, то это будет очень круто. Дай бог, чтобы трансфер состоялся», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.