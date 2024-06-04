Главный тренер «Зенита» Семак: от побед невозможно устать, когда они даются так тяжело

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые не устают от постоянных побед.

«После победы в Кубке России, конечно, есть эмоции. От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело. Сколько у нас было матчей, когда мы проигрывали по ходу — всё складывалось против нас. Засчитанные и незасчитанные мячи… Команда старается показывать игру. Думаю, что победа над «Балтикой» трудовая. Она понравилась нам и нашим болельщикам.

Уверенности нет никогда, что ты победишь. Надо играть в футбол. Иногда получается забить, иногда нет. Без забитых мячей нет побед. В Суперфинале и в пустые ворота не попадали. Моментов было много. Я рад, что в концовке забили очень важный и эмоциональный гол. Такие трудовые победы добавляют ещё больше эмоций», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.