Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак: от побед невозможно устать, когда они даются так тяжело

Главный тренер «Зенита» Семак: от побед невозможно устать, когда они даются так тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые не устают от постоянных побед.

«После победы в Кубке России, конечно, есть эмоции. От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело. Сколько у нас было матчей, когда мы проигрывали по ходу — всё складывалось против нас. Засчитанные и незасчитанные мячи… Команда старается показывать игру. Думаю, что победа над «Балтикой» трудовая. Она понравилась нам и нашим болельщикам.

Уверенности нет никогда, что ты победишь. Надо играть в футбол. Иногда получается забить, иногда нет. Без забитых мячей нет побед. В Суперфинале и в пустые ворота не попадали. Моментов было много. Я рад, что в концовке забили очень важный и эмоциональный гол. Такие трудовые победы добавляют ещё больше эмоций», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сергей Семак высказался о посещаемости Суперфинала Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android