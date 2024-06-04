Экс-игрок «Краснодара» Каборе сравнил Сафонова с Льорисом и упомянул Доннарумму

Бывший полузащитник «Краснодара Шарль Каборе сравнил вратаря «быков» Матвея Сафонова с бывшим голкипером сборной Франции и «Тоттенхэма» Уго Льорисом, а также высказался о давлении в «ПСЖ» на Джанлуиджи Доннарумму.

«Вратари иногда совершают ошибки. Это неизбежно, и я не хочу критиковать Доннарумму, потому что в Париже на него оказывается давление. Но Сафонов играет на выходах в воздухе, он рискует, он идёт за мячом, как и Льорис», — приводит слова Каборе Planete PSG со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.