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Дюков: футбол — вид спорта номер один в России

Дюков: футбол — вид спорта номер один в России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о популярности футбола в стране. По его мнению, именно футбол является спортом номер один в России, несмотря на разговоры о росте популярности фигурного катания и хоккея. Дюков отметил, что популярность футбола подкрепляется данными из соцсетей и с телеканалов.

— Хоккей и фигурное катание составляют футболу конкуренцию по популярности в России? Есть данные соцсетей. Есть показатели просмотров футбола, в том числе на федеральных каналах. Футбол занимает лидирующие позиции. Причём футбол в основном российский — даже Лига чемпионов не может конкурировать с матчами чемпионата и Кубка России.

— Вы считаете футбол видом спорта номер один в стране?
— Это так. Я в это верю, я это вижу, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

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