Алексей Гасилин: Семак — ключевая фигура в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

«Сергей Богданович Семак — ключевая фигура в «Зените». И мы давно не помним, когда столь долго тренер с российским паспортом руководит грандом российского футбола.

Наверное, из последних на ум приходит Леонид Слуцкий. Но здесь совершенно другая история. Семак — самый титулованный специалист в нашей стране», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Сергей Семак выиграл 12-й трофей в качестве тренера. Все свои трофеи Семак выиграл с «Зенитом» (шесть чемпионских титулов РПЛ, два Кубка России и четыре Суперкубка).

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России.