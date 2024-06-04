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Дюков: Дзюба — яркий футболист, надеюсь, он найдёт клуб в России

Дюков: Дзюба — яркий футболист, надеюсь, он найдёт клуб в России
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Президент РФС Александр Дюков высказался об экс-нападающем «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артёме Дзюбе.

«Это яркий футболист, который многое сделал для развития российского футбола, и очень яркая медийная персона. Надеюсь, что Артём найдет новый клуб в российском футболе», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

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