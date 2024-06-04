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«Прошлый сезон заставляет задуматься». Корнеев высказался о будущем Дзюбы

«Прошлый сезон заставляет задуматься». Корнеев высказался о будущем Дзюбы
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев ответил на вопрос о будущем российского форварда Артёма Дзюбы, который покинул «Локомотив» по окончании сезона-2023/2024. По мнению эксперта, учитывая нестабильность Дзюбы в завершившимся сезоне, клубы РПЛ будут думать над целесообразностью подписания нападающего.

«Все знают Дзюбу. Но этот сезон заставляет многих тренеров задуматься, что будет дальше, если они возьмут его в команду. Что будет в коллективе, сколько это будет стоить. Этот сезон заставляет всех функционеров быть более осторожными», — сказал Игорь Корнеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Артём Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионата России. На его счету 160 голов в РПЛ.

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