«Прошлый сезон заставляет задуматься». Корнеев высказался о будущем Дзюбы

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев ответил на вопрос о будущем российского форварда Артёма Дзюбы, который покинул «Локомотив» по окончании сезона-2023/2024. По мнению эксперта, учитывая нестабильность Дзюбы в завершившимся сезоне, клубы РПЛ будут думать над целесообразностью подписания нападающего.

«Все знают Дзюбу. Но этот сезон заставляет многих тренеров задуматься, что будет дальше, если они возьмут его в команду. Что будет в коллективе, сколько это будет стоить. Этот сезон заставляет всех функционеров быть более осторожными», — сказал Игорь Корнеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Артём Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионата России. На его счету 160 голов в РПЛ.