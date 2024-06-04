Экс-игрок «Зенита» Гасилин: «Акрон» заслужил выход в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин считает, что тольяттинский «Акрон» заслуженно завоевал право сыграть в РПЛ в сезоне-2024/2025.

«Команда не первый сезон ставила задачу выйти в РПЛ. Я так понимаю, что они будут играть в Самаре. Мы помним, как «Акрон» в прошлом году шумел в Кубке России, где обыгрывал «Торпедо», «Локомотив», «Спартак», «Динамо». Многие игроки того состава остались. Думаю, что они вполне заслужили повышение в классе», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.