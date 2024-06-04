Илья Вахания: расстроен, что всё в этом сезоне выиграл не «Ростов», но рад за «Зенит»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о результатах своей команды в сезоне-2023/2024. Также он оценил результаты «Зенита», воспитанником которого является.

— Это был очень интересный и классный сезон, за которым было классно наблюдать.

Задача «Ростова» на следующий сезон — быть как можно выше.

— Ты как воспитанник «Зенита» рад, что команда всё выиграла в этом сезоне?

— Расстроен, что всё выиграл не «Ростов», но рад за «Зенит», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Это шестой чемпионский титул сине-бело-голубых подряд. Также «Зенит» выиграл в завершившемся сезоне Кубок России.