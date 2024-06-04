Игрок «Монако» Головин высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Игрок монегасков считает, что Сафонову будет сложно выиграть конкуренцию у основного вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы, но отказываться от возможности трансфера нельзя.

«Матвей однозначно заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе. Когда приезжаю в сборную, сразу вижу его высокий уровень. Но понятно, что в «ПСЖ» ему будет сложно.

Доннарумма? Один из сильнейших голкиперов, против которых мне доводилось играть. Доннарумма очень грамотно выбирает позицию. Однако в любом случае буду рад за Матвея, если трансфер в ближайшее время завершится. Что ж, сыграем друг против друга (улыбается). Надеюсь, уже в Суперкубке Франции.

Сафонов идёт в «ПСЖ» под Доннарумму? Но как ты можешь отказаться от предложения «ПСЖ»?! Надо обязательно переходить и пробовать свои силы. Не получится — значит, не получится. Но не принять этот вызов и остаться в «Краснодаре»… Мне кажется, никто в мире так не поступил бы», — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.