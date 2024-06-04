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Сборная Англии — фаворит Евро-2024 по версии Opta

Сборная Англии — фаворит Евро-2024 по версии Opta
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Статистическое агентство Opta считает национальную команду Англии фаворитом предстоящего чемпионата Европы — 2024.

На победу англичан Opta даёт 19,9%, в тройку фаворитов также вошли сборные Франции (19,1%) и Германии (12,4%). Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут национальные команды Словении, Дании и Сербии. Отметим, что на Евро-2020 Англия стала серебряным призёром, уступив в финале сборной Италии.

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