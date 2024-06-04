Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Абаскаль в России хорошо заработал, поэтому может спокойно работать в «Гранаде»

Мостовой: Абаскаль в России хорошо заработал, поэтому может спокойно работать в «Гранаде»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о скором назначении бывшего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Гранады». Ранее стало известно, что испанский клуб в ближайшее время объявит о назначении экс-наставника красно-белых.

«Вот с чего должен начинать нефутбольный человек. Его слова о том, что он приезжал в Россию учиться, вызывали безобразие у многих. Пускай учится там — будет хорошая учёба для него. Не удивляет, что его взяли в «Гранаду». Команда вылетела, а в футболе многое решают агенты. Какая разница, с кем играть во втором дивизионе? Давайте не забывать, что Абаскаль в России хорошо заработал, поэтому теперь несколько лет может спокойно работать в «Гранаде», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

Материалы по теме
Гильермо Абаскаль станет главным тренером «Гранады» — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android