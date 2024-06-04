Кай Хаверц: переход из «Челси» в «Арсенал» того стоил

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц высказался о своём переходе в стан «канониров» из «Челси». Напомним, трансфер немецкого футболиста состоялся в июле 2023 года.

«Переход из «Челси» в «Арсенал» того стоил. Болельщики «Челси» злились, что я ушёл, болельщики «Арсенала» тоже не были в восторге, потому что вначале всё шло не так хорошо… Это придаёт сил, когда тренер, товарищи по команде и люди из близкого окружения поддерживают тебя», — приводит слова Хаверца журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Хаверц принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.